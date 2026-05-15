ORION BREWERIES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ORION BREWERIES hat am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 88,59 JPY. Im letzten Jahr hatte ORION BREWERIES einen Gewinn von 178,89 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,93 Prozent auf 29,71 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at