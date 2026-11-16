ORION BREWERIES vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ORION BREWERIES präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,37 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,87 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 8,47 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ORION BREWERIES 8,74 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at