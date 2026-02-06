Orion Energy Systems informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Orion Energy Systems hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,04 USD gegenüber -0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Orion Energy Systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 19,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at