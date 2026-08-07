Orion Energy Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Orion Energy Systems hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Orion Energy Systems -0,400 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 25,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at