Orion Engineered Carbons gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Orion Engineered Carbons hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 500,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 466,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at