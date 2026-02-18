18.02.2026 06:31:28

Orion Engineered Carbons gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Orion Engineered Carbons ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Orion Engineered Carbons die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 411,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 434,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,240 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Orion Engineered Carbons ein Ergebnis je Aktie von 0,760 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Orion Engineered Carbons im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,81 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

