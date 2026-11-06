Orion Engineered Carbons gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Orion Engineered Carbons hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 472,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Orion Engineered Carbons einen Umsatz von 450,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at