Orion Engineered Carbons: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Orion Engineered Carbons hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 459,5 Millionen USD, gegenüber 477,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,81 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at