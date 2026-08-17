ORION gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ORION ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ORION die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 464,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ORION ein EPS von 369,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 960,50 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 795,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at