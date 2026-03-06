|
Orion Marine Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Orion Marine Group gab am 03.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Orion Marine Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 233,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 216,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,060 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Orion Marine Group mit einem Umsatz von insgesamt 852,26 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 796,39 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,02 Prozent gesteigert.
