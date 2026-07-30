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30.07.2026 06:31:29
Orion Marine Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Orion Marine Group ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Orion Marine Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Orion Marine Group ein Ergebnis je Aktie von 0,020 USD vermeldet.
Der Umsatz lag bei 221,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 205,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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