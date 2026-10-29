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29.10.2026 06:31:29
Orion Marine Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Orion Marine Group gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 225,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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