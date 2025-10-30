Orion Marine Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Orion Marine Group hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Orion Marine Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 225,1 Millionen USD, gegenüber 226,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,70 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at