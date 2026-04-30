Orion Marine Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Orion Marine Group gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 216,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 188,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at