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04.09.2026 06:31:29
Orion Nutraceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Orion Nutraceuticals veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,220 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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