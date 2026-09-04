Orion Nutraceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orion Nutraceuticals veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,220 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at