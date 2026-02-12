ORION: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ORION hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

ORION hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3922,60 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1182,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 939,03 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 869,33 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5390,72 KRW. Im letzten Jahr hatte ORION einen Gewinn von 2670,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3 195,25 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3 393,13 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at