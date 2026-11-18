ORION hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 448,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 527,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 938,46 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 845,59 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at