Orion Engineered Carbons Aktie
WKN DE: A1183M / ISIN: LU1092234845
|
17.02.2026 16:09:29
Orion Stock Falls 13% As Q4 Results Slip To Loss
(RTTNews) - Stock of Orion S.A. (OEC) is moving down about 13 percent during Tuesday morning trading after reporting a net loss of $21.1 million, or $0.38 per share, for the fourth quarter compared with a profit of $17.2 million, or $0.30 per share, in the prior year.
The company's shares are currently trading at $6.12 on the New York Stock Exchange, down 13.62 percent. The stock opened at $6.17 and has climbed as high as $7.32 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $4.34 to $16.63.
Orion reported fourth quarter net sales of $412 million, representing a 5% year over year decline due to a 4% decline in volume and a 6% decline in price.
