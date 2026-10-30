Orion vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Orion gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Orion noch ein Gewinn pro Aktie von 0,400 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 623,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 494,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at