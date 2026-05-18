ORION veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ORION lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 859,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 632,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,06 Prozent auf 1 008,60 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 813,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at