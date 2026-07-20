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20.07.2026 06:31:29
Orion: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Orion hat am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Orion 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 606,5 Millionen USD – ein Plus von 28,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orion 472,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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