Orbital Energy Group Aktie
WKN DE: A2P4J7 / ISIN: US68559A1097
|
09.09.2026 14:04:08
Orion180 Plans Up To $340 Mln IPO
(RTTNews) - Orion180 Insurance Group (OIG), on Wednesday launched the roadshow for its proposed initial public offering of Class A common stock.
The company plans to offer 20 million shares at an expected price of $15 to $17 per share, implying gross proceeds of $300 million to $340 million.
The company has applied to list its shares on the Nasdaq Global Select Market under the ticker OIG.
Underwriters will also have a 30-day option to purchase up to 3 million additional shares.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orbital Energy Group Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Orbital Energy Group Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!