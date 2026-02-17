Orissa Bengal Carrier: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Orissa Bengal Carrier hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Orissa Bengal Carrier hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,13 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,380 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 775,5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 16,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 924,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at