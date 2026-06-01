Orissa Bengal Carrier stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Orissa Bengal Carrier hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Orissa Bengal Carrier vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,45 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 981,9 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 911,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Orissa Bengal Carrier vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 3,710 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,47 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Orissa Bengal Carrier einen Umsatz von 3,39 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at