Orissa Bengal Carrier stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Orissa Bengal Carrier hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,57 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,890 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 823,7 Millionen INR – eine Minderung von 3,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 852,2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at