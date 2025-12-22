|
Orissa Minerals Development: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Orissa Minerals Development hat am 19.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 5,24 INR. Im letzten Jahr hatte Orissa Minerals Development einen Gewinn von 1,32 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 251,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 233,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
