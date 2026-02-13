Orissa Minerals Development gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Orissa Minerals Development hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 7,24 INR. Im letzten Jahr hatte Orissa Minerals Development einen Gewinn von -12,490 INR je Aktie eingefahren.

Orissa Minerals Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 206,1 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at