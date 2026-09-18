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18.09.2026 06:31:29
Orissa Minerals Development stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Orissa Minerals Development äußerte sich am 17.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Orissa Minerals Development ein EPS von -4,640 INR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 286,5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Orissa Minerals Development 193,7 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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