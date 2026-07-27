Orissa Minerals Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Orissa Minerals Development ließ sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Orissa Minerals Development die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 12,68 INR gegenüber -52,410 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Orissa Minerals Development in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 330,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 290,0 Millionen INR im Vergleich zu 67,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,850 INR gegenüber -67,040 INR im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 940,99 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 646,16 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at