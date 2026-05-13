ORIX: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ORIX ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ORIX die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat ORIX 5,88 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,65 USD beziffert, während im Vorjahr 2,01 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 22,10 Milliarden USD – ein Plus von 17,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem ORIX 18,85 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at