Orix Leasing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Orix Leasing veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 PKR gegenüber 1,81 PKR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,92 Milliarden PKR – das entspricht einem Minus von 16,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,31 Milliarden PKR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at