Orix Leasing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orix Leasing äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,14 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,80 PKR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2,03 Milliarden PKR – das entspricht einem Zuwachs von 5,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,93 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at