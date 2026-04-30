|
30.04.2026 06:31:29
Orix Leasing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Orix Leasing äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,14 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,80 PKR je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 2,03 Milliarden PKR – das entspricht einem Zuwachs von 5,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,93 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!