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18.09.2026 06:31:29
Orix Leasing legte Quartalsergebnis vor
Orix Leasing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 PKR, nach 1,70 PKR im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,21 Prozent auf 2,58 Milliarden PKR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,87 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 7,69 PKR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orix Leasing 7,43 PKR je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig standen 8,01 Milliarden PKR in den Büchern – ein Minus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Orix Leasing 8,41 Milliarden PKR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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