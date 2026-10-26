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26.10.2026 06:31:29
Orix Leasing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Orix Leasing hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,87 PKR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,64 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Orix Leasing 2,10 Milliarden PKR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,86 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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