ORIX öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ORIX lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte ORIX 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 5,45 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,93 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at