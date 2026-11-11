Orix präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Orix hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 527,94 JPY, nach 145,47 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 797,25 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 795,86 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at