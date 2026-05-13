Orix: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Orix lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 53,01 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 70,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 720,34 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 921,92 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 399,40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 307,16 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2 874,00 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3 330,83 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at