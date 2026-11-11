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11.11.2026 06:31:29
ORIX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ORIX hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte ORIX 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,26 Prozent zurück. Hier wurden 5,01 Milliarden USD gegenüber 5,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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