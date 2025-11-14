ORIX stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ORIX veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,80 Prozent auf 5,40 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at