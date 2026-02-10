|
Orix stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Orix gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 106,48 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Orix noch ein Gewinn pro Aktie von 77,88 JPY in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 840,32 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 750,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
