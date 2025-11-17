|
17.11.2025 06:31:29
Orkla AS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Orkla AS hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,58 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,19 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Orkla AS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,95 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 17,51 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1,70 NOK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 17,82 Milliarden NOK gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.