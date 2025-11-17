Orkla AS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Orkla AS hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,58 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,19 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Orkla AS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,95 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 17,51 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1,70 NOK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 17,82 Milliarden NOK gesehen hatten.

