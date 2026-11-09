Orkla AS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Orkla AS hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,80 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,26 Prozent auf 17,54 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Orkla AS 17,95 Milliarden NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at