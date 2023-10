Orkla AS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Orkla AS hat am 27.10.2023 das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,61 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,78 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 14,75 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,50 NOK sowie einem Umsatz von 16,48 Milliarden NOK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at