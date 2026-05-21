Orkla AS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Orkla AS hat am 20.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,72 NOK gegenüber 1,80 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,40 Milliarden NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,18 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,72 NOK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 17,66 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at