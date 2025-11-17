Orkla Asa (A) (spons ADRs): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Orkla Asa (A) (spons ADRs) hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1,78 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,64 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,169 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,77 Milliarden USD gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at