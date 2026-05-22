Orkla Asa (A) (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Orkla Asa (A) (spons ADRs) hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 1,79 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,55 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,185 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,89 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at