Orkla Asa (A) (spons ADRs) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Orkla Asa (A) (spons ADRs) ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Orkla Asa (A) (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Orkla Asa (A) (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,84 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at