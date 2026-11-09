|
09.11.2026 06:31:29
Orkla Asa (A) (spons ADRs) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Orkla Asa (A) (spons ADRs) ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Orkla Asa (A) (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Orkla Asa (A) (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,84 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!