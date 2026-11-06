Orkla India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Orkla India stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,70 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 7,76 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,50 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 6,70 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 7,60 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at