Orkla India legte Quartalsergebnis vor

Orkla India hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,70 INR sowie einem Umsatz von 6,36 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at