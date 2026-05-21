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21.05.2026 06:31:29
Orkla India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Orkla India hat sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,40 INR sowie einen Umsatz von 6,26 Milliarden INR prognostiziert.
In Sachen EPS wurden 20,90 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orkla India 18,70 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 25,09 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 23,69 Milliarden INR umgesetzt.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 22,02 INR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 25,12 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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